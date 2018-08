PSG : Le clan Rabiot donne sa version des faits au PSG

Dans : PSG, Mercato.

Dans l'expectative depuis de longs mois, le dossier Adrien Rabiot fait encore du surplace au sein du Paris Saint-Germain...

« J’aime travailler avec Adrien et je suis convaincu qu’il a beaucoup de potentiel. Adrien doit prendre une décision. Il doit montrer qu’il a envie de jouer pour son club ». En conférence de presse, après la victoire du club de la capitale française face à Caen (3-0), Thomas Tuchel mettait un coup de pression sur les épaules de Rabiot. Homme du match dimanche, le milieu de terrain commence à sérieusement agacer à Paris. En fin de contrat en 2019, le joueur de 23 ans refuse toujours de prolonger, malgré les avances de Nasser Al-Khelaïfi. Désireux de quitter le club francilien en fin de saison dernière, Rabiot n'est désormais plus aussi catégorique, vu que le courant passe bien avec son nouvel entraîneur. Mais son avenir pose encore et toujours problème. Puisque la direction réfute l'idée de le garder s’il refuse de signer un nouveau contrat, ce que Rabiot envisageait pourtant de faire. Autant dire que la situation reste en stand-by.

« Adrien ne veut pas se retrouver bloqué par le club s’il signe ce contrat. Il voulait connaître un nouveau challenge cet été. Ça a un peu changé depuis quelques semaines. Mais la question se reposera dans le futur. Et s’il a cinq ans de contrat, ce n’est pas la même chose. Si le contrat n’est pas signé, ce n’est pas une question d’argent. Paris ayant fait les efforts nécessaires de ce côté-là. C’est plutôt une question de challenge et de remise en question », explique l'entourage de Rabiot sur RMC. Pour garder et prolonger Rabiot, le club parisien devra donc se montrer convaincant, même si des évènements privés pourraient aider l'équipe de Tuchel. Pour cela, Paris devra sûrement mettre de l'eau dans son vin en oubliant son positionnement devant la défense tout en lui offrant un vrai statut de leader au sein du groupe.