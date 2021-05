PSG : Le clan Neymar fait taire les rumeurs barcelonaises

Dans : PSG.

Les médias proches du FC Barcelone multiplient les rumeurs sur le désir de Neymar de quitter le Paris Saint-Germain pour revenir au Barça. Mais l'entourage du joueur a fait savoir que la priorité de Neymar était clairement de prolonger au PSG.

Toujours sous le choc du transfert de Neymar au Paris SG en 2017, Sport et le Mundo Deportivo veulent impérativement faire revenir le Brésilien au FC Barcelone. Pour l’instant, rien n’y fait et du côté de Leonardo on dit et répète que l’ancien joueur du Barça, transféré au PSG pour 220ME, va bien prolonger son contrat. Et ce n’est pas une phrase arrachée au directeur sportif parisien au détour d’une rencontre rapide à la porte d’un aéroport qui va changer la donne. Proche de Neymar, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari le dit et le répète, ce dernier n’a nullement l’intention de quitte le Paris Saint-Germain. Si la signature de la prolongation semble traîner en longueur c’est qu’à ce stade chaque détail est important, mais pour la correspondante parisienne de TNT Sport Brésil, toute cette histoire se terminera bien pour Neymar et le PSG.

Neymar aime Paris, il va prolonger

Isabela Pagliari n’a aucun doute, et c’est ce qu’elle a répété sur Europe 1 nonobstant les bruits relayés à Barcelone. « Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Neymar sont toujours en bonne voie. La presse espagnole parle de n'importe quoi, mais je sais qu'il reste encore des choses à régler dans le dossier de Neymar. Mais s'il n'était pas le joueur que Paris voulait et le leader du projet PSG ce ne serait pas lui qui aurait présent en conférence de presse avant le match aller contre Manchester City. C'est le club qui a souhaité cela, ce n'est pas le joueur qui l'a demandé à venir parler. Cela démontre que le club compte sur Neymar. Je pense juste que sa prolongation est juste une question de timing. Il faut être patient dans ce dossier. Je n'espère pas que cela va durer et devenir un feuilleton pour l’été, car Neymar a envie de rester au PSG. Il y est très heureux »,a confié la journaliste brésilienne, pas du tout angoissée par ces rumeurs qui renvoient Neymar au FC Barcelone. A Leonardo de définitivement tuer le suspense.