PSG : Le clan Cavani est franc, un retour à Naples est étudié

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

En panne d’efficacité, Edinson Cavani (31 ans) traverse une mauvaise passe au Paris Saint-Germain.

A l’image de son équipe, l’attaquant uruguayen a encore déçu face à Naples (2-2) mercredi. Ce rendez-vous de Ligue des Champions était pourtant un match particulier pour El Matador, ancienne star du Napoli et toujours convoité par Aurelio De Laurentiis, qu’il a chaleureusement salué au Parc des Princes. Et visiblement, Cavani n’est pas insensible à ces appels du pied. La preuve avec les confidences de son avocat.

« L'accolade entre De Laurentiis et Cavani était belle, c'est un symbole d'ouverture et d’amitié. Edinson a passé des années incroyables à Naples, ces souvenirs resteront gravés dans sa mémoire, a assuré Gennaro Famiglietti à Radio Kiss Kiss. Un retour à Naples ? Il s'intéresse toujours à Naples, à ses supporters et à l'actualité du club. Je vais essayer de parler avec lui, en tant qu’ami, et voir si on peut envisager un retour. De Laurentiis est un très grand président, la discussion avec Cavani est toujours ouverte. » L’attaquant parisien connaît les conditions, s’il souhaite quitter Paris, il faudra convaincre ses supérieurs et accepter de baisser son salaire.