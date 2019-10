PSG : Le choix de Cavani va agacer Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Prolongera ou prolongera pas ? En ce mois d’octobre, l’avenir d’Edinson Cavani fait débat au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, il semblerait que les négociations pour la prolongation de contrat de l’Uruguayen soient au point mort, alors que le bail de Cavani dans la capitale française expire à la fin de la saison. Lundi, plusieurs rumeurs en Espagne faisaient état d’un intérêt de l’Atlético de Madrid pour le Matador, et d’un possible départ dès le mois de janvier, ce qui permettrait à Paris de ne pas voir partir le meilleur buteur de son histoire pour zéro euro.

Ce mardi, c’est une autre piste qui est évoquée, cette fois par la presse italienne. Selon les informations récoltées par Calcio-Mercato, l’ancien buteur de Naples pourrait proposer ses services à la Juventus Turin en qualité de joueur libre à l’issue de la saison. Un choix qui risque d’agacer considérablement Nasser Al-Khelaïfi, lequel a déjà vu Kingsley Coman, Adrien Rabiot ou encore Blaise Matuidi quitter le Paris Saint-Germain pour l’ogre transalpin par le passé. Reste maintenant à voir si le champion d’Italie en titre sera réceptif à cette proposition d’Edinson Cavani, ce qui est encore loin d’être certain. Car avec Ronaldo, Dybala ou encore Higuain, la Juve est très bien fournie en attaque et ne ressent peut-être pas le besoin de recruter un joueur de 33 ans à gros salaire…