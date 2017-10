PSG : « Le chemin est long » pour Cavani après le nul contre l'OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Edinson Cavani, buteur du PSG, après le nul contre l'OM (2-2) : « C’est un but important parce que le match commençait à passer. C’était les dernières minutes. On avait besoin de ça, c’est tout. C’est difficile de jouer ici avec cette bonne ambiance. C’est bien et il reste encore beaucoup de matchs. On a pris un point important. Nous avons besoin de nous améliorer sur beaucoup de choses. Le chemin est long, il y a beaucoup de compétitions. Nous devons continuer à travailler. Peur de perdre ? Le football, c’est ça. Tous les matchs sont difficiles. On peut perdre ou gagner. On a besoin de tout donner sur le terrain. Il faut sortir du terrain la tête levée », a-t-il déclaré sur Canal+.