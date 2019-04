PSG : Le centre de formation est vraiment bidon, Daniel Riolo accuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Choix sportif ou manque de concurrence, Thomas Tuchel n’hésite en tout cas plus en deuxième partie de saison à utiliser les joueurs issus de son centre de formation du Paris Saint-Germain.

Une bonne expérience pour les jeunes parisiens, même si cela n’empêche pas l’entraineur allemand de constater que son effectif demeure trop juste pour enchainer les matchs de haut niveau. Une remarque avec laquelle Daniel Riolo est bien d’accord, lui qui ne voit aucune réelle raison de se satisfaire des performances des Titis mis en avant, comme ce fut le cas ce dimanche soir à Toulouse. Pour le consultant de RMC, les joueurs qui sortent du centre de formation du PSG n’ont aucune intelligence de jeu, et cela fait des années que cela dure.

« La formation au PSG, tu les prends tous autant qu’ils sont, tu peux même intervertir les postes, ce sont tous les mêmes : percussion individuelle, QI football très peu développé, abnégation parce qu’ils sont au PSG et veulent se montrer. Mais tu n’en as aucun qui sort du lot ! C’est un moule. Les mêmes sortent saison après saison… Il n’y a pas de manieur de ballon qui joue la tête haute. Ce qu’on voit sortir ce sont des Ongenda. Après, au niveau des mentalités, il y a des plus et des moins, mais ils ont beaucoup corrigé. Mais dans le jeu c’est pareil, ils forment toujours les mêmes mecs », a déploré Daniel Riolo, qui s’attaque à l’un des grands dossiers de la direction du PSG de ces dernières années. Mais avec beaucoup de changements et de polémiques, le volet de la formation à Paris n’a pas forcément donné les résultats attendus ces dernières années, même si des joueurs comme Rabiot ou Kimpembe ont su s’imposer au plus haut niveau.