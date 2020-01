PSG : Le cas Paredes déjà réglé, Tuchel a imposé sa décision

Dans : PSG.

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Leandro Paredes pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain. L’entraîneur Thomas Tuchel voudrait le conserver jusqu’à la fin de la saison.

Si les rumeurs sont déjà nombreuses concernant l’été prochain, le Paris Saint-Germain devrait passer un mercato assez calme cet hiver. Alors que l’on pouvait s’attendre à des départs, les joueurs bientôt en fin de contrat comme Edinson Cavani ou Thomas Meunier ne sont pas du tout pressés de partir. Et cela vaut également pour les éléments en manque de temps de jeu, à l’image d’Eric Choupo-Moting et de Julian Draxler. Quant au rayon des arrivées, la signature d’un latéral droit reste possible. Mais celle d’un milieu de terrain paraît désormais compliquée. En effet, ce renfort dans l’entrejeu dépend en grande partie de Leandro Paredes.

Dans la presse italienne, l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, qui voudrait quitter le Paris Saint-Germain, est impliqué dans un possible échange avec le milieu de la Juventus Turin Emre Can. Une opération démentie par nos confrères de Paris United, catégorique sur l’avenir du Parisien. « L’Argentin restera au moins jusqu’à l’été prochain », affirme le média spécialisé, qui précise que Thomas Tuchel compte sur Paredes. Il est vrai qu’après une longue période d’adaptation, le milieu de 25 ans a convaincu l’entraîneur allemand de l’aligner régulièrement en fin d’année 2019. Malgré sa grosse cote sur le marché des transferts, Paredes ne devrait donc pas bouger.