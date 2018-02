PSG : Le cas Moussa Sissako pour mettre fin à l'hémorragie ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Arrivé à Paris pour renforcer le centre de formation et empêcher justement le départ des meilleurs espoirs du club vers des clubs étrangers, Luis Fernandez ne manque pas de travail. L’ancien joueur et entraineur du PSG voit les rumeurs fleurir sur les éléments les plus prometteurs de son club, qui sont souvent sensibles aux propositions extérieures. Cela se constate encore en ce moment avec le cas Moussa Sissako. Ce défenseur central de 17 ans a été supervisé par deux clubs espagnols ce mardi, le FC Séville et le FC Valence, affirme Goal.

Des intérêts qui arrivent au moment où le joueur est bien parti pour signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le danger est néanmoins présent dans cette dernière ligne droite, notamment avec la perspective de l’arrivée d’un club anglais et d’une grosse offre pour le faire changer d’avis. Une prolongation à boucler donc pour le PSG, qui vient de perdre Claudio Gomes, qui a refusé de passer pro à Paris pour rejoindre Manchester City le mois dernier.