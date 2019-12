PSG : Le cadeau de Neymar, Cavani ne s’en remet pas

Dans : PSG.

Deux ans après le fameux « penaltygate », Edinson Cavani et Neymar ont fait la paix de la meilleure façon possible.

Si la relation technique entre les deux joueurs offensifs du PSG reste encore à démonter, l’ambiance était au beau fixe ce mercredi soir. Après un pénalty provoqué par Kylian Mbappé, Neymar a donné le ballon à Cavani, pour lui laisser ainsi tirer le pénalty. Un beau geste qui a permis à l’Uruguayen de retrouver le chemin des filets, ce qu’il peinait à faire jusqu’à présent. Et cette simple offrande a visiblement provoqué une belle osmose au sein du vestiaire, où tout le monde est venu féliciter l’ancien napolitain après sa réussite. En plus de cela, Neymar a pu redorer son image auprès du public parisien, qui lui en avait beaucoup voulu d’avoir pris pour lui ce pénalty en 2017. Mais ce jeudi, visiblement encore conquis par le geste du Brésilien, Edinson Cavani en a remis une couche en confiant sur les réseaux sociaux à quel point il avait été ému par ce qu’il s’était passé contre Galatasaray.

« Inoubliable de voir et vivre ce qu’il s’es passé hier au Parc. Ce sera gravé en moi éternellement », a confié l’attaquant du PSG, qui espère ainsi que son début de saison manqué sera désormais oublié, et que tout le monde pourra se concentrer sur l’objectif commun du PSG en Coupe d’Europe. En tout cas, la bonne ambiance est au rendez-vous, et Neymar l’a confirmé avec des posts via le compte Instagram de son site officiel, ou un coeur était même malicieusement placé entre Cavani et Neymar.