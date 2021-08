PSG : Le Bayern, le meilleur ami de Paris au mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouveau challenge pour la suite de sa carrière, Thilo Kehrer a une chance de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Bayern Munich cet été.

Thilo Kehrer va-t-il faire un rebond impressionnant avant la fin de ce mercato ? Cela en prend bien le chemin. Puisque l'international allemand pourrait passer du PSG au Bayern Munich d’ici au 31 août prochain. En effet, selon les informations de L’Equipe, le club allemand va rapidement passer à l’attaque pour tenter de recruter le défenseur central. Après avoir fait venir Dayot Upamecano et Omar Richards en pleine inter-saison, Julian Nagelsmann attend quelques renforts de plus pour élargir son effectif en vue de cet exercice 2021-2022.

Pour cela, l’ancien coach de RB Leipzig vise notamment un défenseur polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe et à droite, où la paire Benjamin Pavard - Bouna Sarr ne fait pas trop l’unanimité. Suite à de multiples recherches, Oliver Kahn, le président du conseil d'administration du FCB, et Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, pensent donc que Kehrer a le profil idoine.

Le Bayern va offrir 12 ME pour Kehrer

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, l’ancien de Schalke 04 est forcément motivé à l’idée d’intégrer le Bayern. D’autant plus qu’il sait pertinemment qu’il ne sera pas titulaire sous les ordres de Mauricio Pochettino, qui donnera plus les clés de sa défense à Marquinhos, Sergio Ramos ou Presnel Kimpembe. Un retour en Bundesliga s’impose donc pour Kehrer. Mais pas n’importe où, vu qu’il a notamment refusé une proposition du Bayer Leverkusen. Désireux de jouer la Ligue des Champions pour rester au très haut niveau, le joueur de 24 ans pense à un départ du PSG pour une seule raison : retrouver la sélection pour la Coupe du Monde 2022. Ce qui ne sera pas une mission impossible, sachant qu’Hansi Flick, le nouveau sélectionneur, avait tenté de le recruter au Bayern il y a un an.

Désormais enclin à foncer sur Kehrer, alors que Munich a perdu David Alaba, Jérôme Boateng et Javi Martinez en charnière centrale cet été, les dirigeants bavarois vont proposer une offre de 12 millions d’euros pour le Parisien. Pas sûr que cela suffise, sachant que le PSG attend au moins 20 ME. Mais vu que toutes les parties tirent dans le même sens, et sachant que Kehrer est déjà d’accord avec le Bayern sur la base d’un contrat de trois ans, ce deal a quand même de grandes chances d’aboutir avant la fermeture du marché des transferts.