PSG : Le Barça très confiant, il va faire pleurer Al-Khelaïfi au mercato

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Le FC Barcelone a bien l’intention de mener la vie dure au Paris Saint-Germain sur le plan du marché des transferts.

Il y a tout d’abord le dossier épineux menant à Adrien Rabiot, qui ne veut pas prolonger à Paris, et espère partir libre au mois de juin. Dans quelques jours, le milieu de terrain sera autorisé à négocier avec la destination de son choix, mais il se murmure déjà que son avenir est déjà tout tracé. En effet, TF1 annonce que l’accord total entre le club catalan et le milieu de terrain français est très proche, et ce deal pourrait être scellé dans le courant du mois de janvier. Pas d’annonce officielle à attendre toutefois, cela risquerait de mettre le feu à la situation déjà très tendue de Rabiot au PSG. Une issue décevante mais presque attendue par le club de la capitale, résigné dans ce dossier.

En revanche, le Paris SG fonde beaucoup d’espoir en ses capacités à convaincre Frenkie de Jong de venir. Les dirigeants franciliens ont déjà rencontré les représentants du milieu néerlandais, et la presse néerlandaise annonçait même un accord possible. Mais depuis, le FC Barcelone a clairement regagné du terrain et El Mundo Deportivo annonce même que les dirigeants barcelonais sont persuadés d’avoir gain de cause dans le dossier, même en cas de proposition financière similaire ou supérieure de la part du PSG ou de Manchester City. Pour eux, la philosophie de jeu et même le climat espagnol sont des éléments qui feront pencher la balance en leur faveur. De Jong semble y être réceptif, mais attention à l’excès de confiance, Paris ayant montré, avec Verratti ou Neymar, qu’il savait aussi prendre le meilleur sur le Barça au mercato quand il le voulait.