PSG : Le Barça tente tout pour faire craquer Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pour l'instant, le dossier Neymar semble être à l'arrêt dans la mesure où le FC Barcelone ne paraît pas vouloir, et encore moins pouvoir, payer la montagne d'or demandé par le Paris Saint-Germain. Et tandis que le Barça se base toujours sur un échange entre la star brésilienne du PSG et plusieurs de ses joueurs, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo tournent le dos aux dirigeants catalans. Au milieu de tout cela, Neymar Jr semble être le grand perdant, puisque l'attaquant brésilien s'est grillé auprès des supporters du Paris SG et pourtant il se pourrait bien qu'il continue une saison de plus à Paris.

Et c'est dans ce climat que, comme par hasard, plusieurs joueurs du FC Barcelone font savoir qu'ils attendent à bras ouverts Neymar lors de ce mercato. Nouveau venu en Catalogne, Frenkie De Jong a été clair lorsque la question de Neymar a été posée. « Ce n’est pas à moi de prendre la décision de signer ou non Neymar, mais si je dois parler de Neymar en tant que joueur, j’ai vraiment toujours apprécié de le regarder jouer. C'est l'un des meilleurs footballeurs au monde et, bien sûr, je serais heureux s’il venait au Barça », a confié le milieu néerlandais, histoire de remuer le couteau dans la plaie.