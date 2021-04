PSG : Le Barça tente de refourguer Pjanic à Paris

Dans : PSG.

D'après la presse espagnole, Miaralem Pjanic aurait été proposé au PSG. Une proposition refusée par Mauricio Pochettino.

Depuis que Mauricio Pochettino a rejoint le banc du Paris Saint-Germain, les rumeurs de transferts vont bon train. Entre les noms XXL comme Lionel Messi et Sergio Ramos ou encore les anciens joueurs du coach argentin tels que Harry Kane ou Hugo Lloris, la presse s'affole jour après jour. Alors que les dirigeants parisiens travaillent d'arrache pied pour conclure les prolongations de Neymar et Mbappé, ils reçoivent également de nombreuses propositions de clubs souhaitant vendre leurs joueurs. Et dernièrement, c'est le FC Barcelone qui a toqué à la porte parisienne pour se débarrasser de l'un de ses indésirables. En effet, selon les informations du média espagnol DiarioGol, le Barça aurait proposé Miralem Pjanic au PSG. Arrivé en Liga dans le cadre d'un échange avec Arthur, l'ancien lyonnais ne s'est jamais réellement adapté au jeu blaugrana. En 25 apparitions, il n'a pas marqué le moindre but, et a été titularisé à seulement six reprises par Ronald Koeman en championnat. Compte tenu des finances du club, Joan Laporta souhaite se séparer des joueurs non désirés par son entraîneur, surtout quand ils possèdent un gros salaire comme c'est le cas de Miralem Pjanic.

Pochettino pas très chaud

Malheureusement pour l'ancien milieu de la Juve, Mauricio Pochettino aurait gentiment décliné la proposition du Barça. En difficulté depuis son arrivée à Barcelone, Miralem Pjanic n'entrerait pas dans les plans du technicien argentin, qui lui préfère Marco Verratti, Leandro Paredes et même Idrissa Gueye, excellent lors de la double confrontation face au Bayern. Pas contre un départ, le joueur de 31 ans ne retrouvera donc sans doute pas la Ligue 1, lui qui avait porté les couleurs lyonnaises entre 2008 et 2011 avant de rejoindre la Roma. Mais si Pjanic semble indésirable à Barcelone ou à Paris, que le Bosnien se rassure, il dispose toujours d'une belle côte en Angleterre, où Carlo Ancelotti rêverait de le faire venir à Everton selon la presse anglaise.