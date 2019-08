PSG : Le Barça se moque de Paris et Neymar, Pierre Ménès accuse

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Depuis le mois de juin et les premières rumeurs faisant état d’une volonté de Neymar de quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone, Pierre Ménès n’en démord pas, le Brésilien portera toujours le maillot parisien cette saison.

Une version qui n’a pas changé d’un iota malgré les aveux de Leonardo au sujet de la volonté de l’ancien barcelonais de revenir au bercail, et le forcing des dirigeants catalans pour trouver un accord. Surtout que celui-ci sera impossible à trouver selon le consultant de Canal+, persuadé que le champion d’Espagne n’a jamais eu les intentions, et encore moins les moyens, de s’offrir Neymar cet été. Le but était plutôt de mettre le bazar à Paris, voire de préparer une arrivée dans un an.

« Je pense que le PSG s’est fait manipuler par le FC Barcelone. Le Barça n’a jamais réellement voulu recruter Neymar à partir du moment où ils ont acheté Griezmann. Ils ont fait ça pour faire plaisir à Messi. S’ils avaient vraiment voulu avoir une infime chance de réussir ce deal, il fallait mettre Coutinho et Semedo dans la balance. Là, il n’y a plus de Coutinho, le sujet est mort », a livré Pierre Ménès, pour qui le départ du Brésilien vers le Bayern Munich démontre tout simplement que le FC Barcelone ne cherche pas réellement à faire venir Neymar coûte que coûte.