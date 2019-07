PSG : Le Barça n’a pas besoin de Neymar, le message d’Abidal à Paris

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Conscient de la complexité du dossier Neymar, le FC Barcelone use de tous les moyens pour convaincre le Paris Saint-Germain.

Tout le monde connaît la situation, le meneur de jeu parisien et le club catalan veulent se retrouver. Mais ce dernier n’a pas les moyens de le récupérer. D’autant que le pensionnaire du Parc des Princes n’est pas emballé par l’idée d’inclure des joueurs dans la transaction. Alors du côté de Barcelone, on cherche à mettre la pression. L’objectif est d’attendre que le contexte devienne insupportable entre Neymar et ses dirigeants. Ainsi, le Barça pense arriver en position de force au fil des semaines.

Mais pour cela, mieux vaut laisser entendre que le retour de l’international auriverde est loin d’être une urgence. C’est pourquoi le secrétaire technique Eric Abidal a envoyé un message clair après la signature d’Antoine Griezmann. « On a besoin de six joueurs offensifs, avec Griezmann on est six. Après c'est le coach qui fait ses choix », a confié le dirigeant barcelonais dans les colonnes du Parisien. Reste à savoir si le temps joue vraiment en faveur des Espagnols.