PSG : Le Barça est fan de Pépé, mais Paris n'a rien à craindre

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Auteur d’une saison étincelante avec Lille, Nicolas Pépé (23 ans) aura l’embarras du choix l’été prochain.

L’ailier du LOSC pourra notamment choisir le Paris Saint-Germain, dont le président Nasser Al-Khelaïfi s’est déjà renseigné auprès de son homologue Gérard Lopez. Après le feuilleton Frenkie de Jong, se dirige-t-on vers un nouveau duel entre le champion de France et le FC Barcelone ? C’est possible puisque le club catalan s’intéresse bien à l’international ivoirien, confirme Mundo Deportivo. Mais d’après le média catalan, le PSG n’a pas grand-chose à craindre pour le moment.

En effet, les Blaugrana ont placé d’autres cibles au-dessus du Lillois. Leur priorité serait l’attaquant du Celta Vigo Maxi Gomez (22 ans), qui présente l’avantage de connaître la Liga ainsi que son compatriote Luis Suarez. Seul problème, et non des moindres, sa clause libératoire à 50 M€. A noter que le Barça a aussi coché les noms du Portugais André Silva (23 ans), prêté par le Milan AC au FC Séville, et de Luka Jovic (21 ans, Eintracht Francfort), dont la piste s’est refroidie.