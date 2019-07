PSG : Le Barça demande une énorme faveur à Paris pour se payer Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pour le moment, le FC Barcelone n’ose pas vraiment effectuer une première offre ferme pour recruter Neymar.

Mis au défi par le PSG de soumettre une proposition intéressante sur le plan financier, le club catalan n’a pas vraiment 300 ME à mettre sur la table. Les joueurs en échange ne font pas forcément rêver le club français, en dehors de la présence de Coutinho qui pourrait susciter un intérêt. Pour le reste, il va falloir mettre la main à la poche et c’est bien le problème pour une formation qui vient de lâcher 120 ME afin de faire venir Antoine Griezmann de l’Atlético Madrid. Pour réduire le coût pour cette année, Sport annonce que le FC Barcelone envisage de faire une proposition que le PSG connaît bien.

L’idée serait de faire venir Neymar en prêt avec une option quasiment obligatoire, à un montant cash forcément plus respectable. Un procédé que le PSG avait justement utilisé pour faire signer Kylian Mbappé de l’AS Monaco, le club francilien ne pouvant pas dégager suffisamment d'argent comptant pour coupler la venue du Français à celle de Neymar. Cette manière détournée de faire signer un joueur est souvent liée à une clause extrêmement facile à remplir, comme le fait que Neymar joue 10 matchs dans la saison, ou que le FC Barcelone se maintienne en Liga. Une possibilité qui permettrait au PSG de récupérer une belle somme, que le club catalan n’aura à débourser qu’à l’été 2020. Mais absolument rien ne laisse penser que le champion de France a envie de faire ce cadeau au Barça cet été.