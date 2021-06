PSG : Le Barça choisi par défaut, Wijnaldum remercie Paris

Dans : PSG.

Première recrue estivale du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum est passé tout proche d’une signature au FC Barcelone. Pourtant, à en croire le milieu de terrain, il n’existait aucun accord avec le club catalan qui n’était qu’un choix par défaut.

Contrairement à la plupart des nouveaux venus, Georginio Wijnaldum nous a épargné le discours du joueur immédiatement tombé amoureux de son nouveau club. Il faut dire que le milieu de terrain en fin de contrat avec Liverpool ne pouvait pas utiliser ce refrain bien connu, lui qui avait prévu de signer au FC Barcelone avant l’approche du Paris Saint-Germain. Sauf qu’à écouter l’intéressé, le Barça n’était qu’un choix par défaut.

En effet, Georginio Wijnaldum, qui assure qu’il n’avait pas trouvé d’accord avec les Blaugrana, affirme qu’il souhaitait les rejoindre uniquement parce qu’aucun autre club n’était intéressé par ses services. « C'était un choix difficile, a expliqué l’international néerlandais avant son entrée en lice dans l’Euro dimanche soir contre l’Ukraine. Nous avons négocié avec Barcelone pendant quatre semaines, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Le PSG était juste plus rapide et leur projet me parlait plus. Pour être honnête, je pensais rejoindre le Barça car au début, c'était le seul club intéressé. »

L’autre argument en faveur du PSG

« Le PSG et Barcelone sont tous deux de très grands clubs, et les deux sont des clubs pour lesquels vous voudriez jouer, a poursuivi Georginio Wijnaldum. Je voulais le faire avant le début de l'Euro et j'ai finalement choisi le PSG. » On en oublierait presque la principale différence entre l’offre du Barça et celle du Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club de la capitale lui a proposé un salaire annuel d’environ 10 millions d’euros, des revenus largement supérieurs à ceux présentés par les Barcelonais. Mais ce n’est évidemment pas le genre d’argument à mettre en avant pour expliquer un choix de carrière.