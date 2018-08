PSG : Le Barça attend l'offre qui tue pour vendre Dembélé au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Au lendemain des révélations sur l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Ousmane Dembélé, le Mundo Deportivo consacre encore sa Une ce samedi au champion du monde français. Le quotidien sportif catalan, proche du Barça, affirme que les dirigeants barcelonais n'opposent pas un refus ferme et définitif au PSG sur ce dossier. Mais si le club de la capitale veut s'offrir Ousmane Dembélé alors il devra faire une offre financière énorme et pas inférieure aux 115ME payés l'an passé par le FC Barcelone pour faire venir l'international tricolore de Dortmund.

Le média espagnol précise que le Barça est bel et bien informé de l'intérêt du Paris Saint-Germain, le club de la capitale ayant ouvertement noué des conversations sur ce sujet avec l'entourage d'Ousmane Dembélé. D'autre part, lors des récentes discussions avec le PSG concernant Adrien Rabiot, Thomas Tuchel aurait fait savoir qu'il était fan de l'ancien rennais, et le nom de Dembélé avait été évoqué en au cas où une transaction pourrait se faire pour Rabiot. Cela n'a pas été le cas, mais le FC Barcelone a bien compris que le Paris SG adorait son attaquant de 21 ans. Nasser Al-Khelaifi n'a plus qu'à sortir la carte bleue.