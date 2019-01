PSG : Lassana Diarra loin de Paris ? Au contraire !

Dans : PSG, Ligue 1.

Recruté par Unai Emery pour permettre d’apporter son expérience au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Lassana Diarra n’a pas réussi sa mission.

Il arrive en fin de contrat au mois de juin, et sportivement, Thomas Tuchel ne compte pas sur lui. Même en cas de cascade de blessures, l’ancien marseillais n’est pas utilisé par le coach parisien. L’hypothèse d’un accord à l’amiable pour qu’il mette un terme à sa carrière a été évoquée à plusieurs reprises, mais l’international français pourrait connaître une issue bien différente. En effet selon L’Equipe, le milieu de terrain discute bien avec les dirigeants parisiens, mais ce serait pour… rester au PSG.

Très apprécié par ses coéquipiers, Lassana Diarra serait prêt à refuser des propositions avec Monaco ou des clubs étrangers aux Etats-Unis notamment, afin de rester dans l’encadrement du club de la capitale pour les prochaines années. A l’image d’un Zoumana Camara qui fait le lien entre les techniciens et le ressenti du groupe, « Lass » discute actuellement avec ses dirigeants d’une collaboration future. L’ancien joueur d’Arsenal et du Real Madrid notamment a en tout cas des arguments à faire valoir, lui qui se fait aussi connaître par le biais de sa marque de boissons sportives qui s’implante en France ou en Angleterre, et pourrait donc plaire à plusieurs niveaux aux dirigeants.