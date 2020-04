PSG : La trahison du siècle signée Icardi au mercato ?

Dans : PSG.

Prêté par l’Inter Milan au PSG lors du dernier jour du mercato en 2019, Mauro Icardi ne restera pas à Paris au-delà de cette saison.

Malgré un bilan statistique plus qu’honorable au Paris Saint-Germain (20 buts, 4 passes décisives toutes compétitions confondues), l’international argentin a pris la décision de quitter Paris à l’issue de la saison. Victime des choix de Thomas Tuchel, qui en avait clairement fait un remplaçant avant l’interruption de la saison en raison de la crise du coronavirus, l’ancien capitaine de l’Inter Milan est favorable à un retour en Italie. Seulement voilà, il est hors de question pour les Nerazzurri de conserver Mauro Icardi, en froid avec les supporters depuis de longs mois. Ces dernières semaines, le nom de l’Argentin a régulièrement été associé à la Juventus Turin.

Mais selon les dernières informations communiquées par le Corriere dello Sport, c’est… au Milan AC que l’avant-centre de 26 ans pourrait rebondir la saison prochaine. Le média transalpin affirme que malgré la crise du coronavirus, le fond d'investissement Elliott qui détient le Milan AC souhaite toujours investir en masse dans le football pour faire du Milan un club capable de rivaliser avec l’Inter, la Lazio et la Juventus Turin. Dans cette optique, le club lombard souhaite recruter Luciano Spalletti pour le poste d’entraîneur. Et si la venue du technicien italien venait à se confirmer, alors la piste menant à Mauro Icardi prendrait automatiquement de l’ampleur en raison des excellentes relations entre les deux hommes. Reste que dans ce dossier, l’Inter Milan ne fera aucun cadeau au Milan AC et devrait réclamer un chèque avoisinant les 70 ME, un prix similaire à celui de l’option d’achat dont disposait le Paris SG. Si ce deal venait à se concrétiser, nul doute que la cote de Mauro Icardi à l’Inter s’effondrerait encore un peu plus…