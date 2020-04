PSG : Icardi refuse de rester à Paris, une catastrophe vraiment ?

Dans : PSG.

Prêté pour une saison avec option d’achat, Mauro Icardi refuse un transfert définitif au Paris Saint-Germain. Un gros coup dur pour son club de l’Inter Milan.

Ce scénario était impensable il y a encore quelques mois. Bonne pioche du mercato estival, Mauro Icardi empilait les buts avec le Paris Saint-Germain et reléguait le buteur maison Edinson Cavani sur le banc des remplaçants. Aucune hésitation possible pour Leonardo, le directeur sportif décidait rapidement de lever l’option d’achat de son prêt à 70 M€. Il ne manquait plus que l’accord de l’attaquant argentin. Seulement voilà, le joueur appartenant à l’Inter Milan a ensuite été victime des choix de l’entraîneur Thomas Tuchel, qui a redonné sa confiance au Matador.

C’est pourquoi Icardi, également désireux de rentrer en Italie pour des raisons familiales, exclut un transfert définitif au club de la capitale. Une décision annoncée à Leonardo, qui ne devrait pas insister. L’Inter Milan aurait pourtant souhaité que le dirigeant trouve les mots pour convaincre l’avant-centre. En effet, le Corriere dello Sport affirme que ce refus d’Icardi représente un double coup dur pour les Nerazzurri. Pour commencer, le club italien doit faire une croix sur le gros chèque qu’il pensait encaisser. Autant dire que ces 70 M€ auraient fait du bien en pleine interruption de la saison.

Une seule solution pour Icardi ?

Et comme si cela ne suffisait pas, l’Inter, qui n’envisage toujours pas de réintégrer son ancien capitaine, devra lui trouver un nouveau point de chute, probablement en Italie où la Juventus Turin semble être la seule solution. Rappelons que l’été dernier, les deux concurrents avaient envisagé un échange entre Icardi et Paulo Dybala. Mais depuis, le Turinois a donné satisfaction et entamé des discussions pour prolonger son contrat. Voilà qui annonce un sacré casse-tête pour les Milanais !