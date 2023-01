PSG : La signature de Messi en Arabie Saoudite annoncée !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir accueilli Cristiano Ronaldo cet hiver, l’Arabie Saoudite rêve de mettre le grappin sur Lionel Messi, qui n’a toujours pas prolongé au PSG.

Depuis plusieurs jours, la tendance est à une prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin prochain, l’international argentin est proche d’étendre son bail avec le club de la capitale française jusqu’en 2024, soit une année supplémentaire. Les deux parties ont trouvé un accord de principe mais pour l’heure, rien n’est officiel et les derniers détails prennent visiblement plus de temps que prévu à se régler. De quoi laisser espérer certains courtisans de La Pulga… De longue date, l’Inter Miami de David Beckham est intéressé. Un prétendant auquel il faut désormais ajouter Al-Hilal, le club saoudien rival d’Al-Nassr, où Cristiano Ronaldo a signé lors de ce mercato hivernal.

Messi face à Ronaldo en Arabie Saoudite ?

A en croire les informations du Mundo Deportivo, Al-Hilal a soumis une offre colossale à Lionel Messi dans le but de s’offrir les services du septuple Ballon d’Or. En effet, le club saoudien aurait proposé à Lionel Messi un salaire totalement dingue de 300 millions d’euros… par an. De quoi faire tourner à la tête à n’importe quel joueur et même à un champion de la carrure de Lionel Messi. Du haut de ses 35 ans, le numéro 30 du PSG a prouvé durant la Coupe du monde avec l’Argentine qu’il était encore l’un des meilleurs joueurs de la planète, si ce n’est le meilleur et que par conséquent, il est encore possible pour lui d’évoluer au plus haut niveau en Ligue des Champions. Mais comment Lionel Messi réagira-t-il face à une offre de cette dimension ? Dans l’entourage du PSG, on commence sérieusement à trembler alors que les négociations trainent pour la prolongation de l’ancien capitaine du Barça.

L'Emir du Qatar redoute un départ de Messi

Cousin de l’Emir du Qatar et donc très proche du PSG, Nasser Al-Attiyah imagine déjà Lionel Messi accepter le challenge saoudien à plus ou moins long terme. « Il est difficile pour Messi de revenir au Barça depuis le PSG. Le PSG a une économie très forte, il a un bon bilan et un plan très clair. D’après ce que je vois maintenant, également d’Al Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo avec un montant fou d’un million de dollars, je suis sûr que Messi, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi. Vous allez voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu’il se rendra à Al-Hilal (…) Il ne reviendra pas au Barça. Il ira en Arabie saoudite. Il y a beaucoup d’argent ici et les joueurs cherchent un gros contrat » a imaginé le cousin de l’Emir du Qatar, convaincu que Lionel Messi terminera sa carrière en Arabie Saoudite, comme Cristiano Ronaldo. Reste à voir si le meneur de jeu du PSG se laissera tenter par ce challenge exotique dès cet été ou s’il attendra au moins 2024.