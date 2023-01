PSG : Galtier refuse de voir le flop Lionel Messi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour son retour sous le maillot du PSG, Lionel Messi a été décisif et a participé à la victoire face à Angers (2-0). Mais contrairement à ce qu'a clamé Christophe Galtier, l'accueil du Parc a été très timide pour son champion du monde.

De retour sous le maillot du PSG un petit mois après sa victoire en Coupe du monde, Lionel Messi a de nouveau fait parler son talent. S’il n’était pas encore dans la forme de sa fin d’année 2022, il a montré qu’il avait toujours une énorme influence sur le jeu parisien, et la capacité d’apporter à la fois de la maitrise technique tout en étant décisif à l’image de son but où il est présent à chaque instant de l’action. Une partition qui lance donc sa deuxième partie de saison de très belle manière, et qui a provoqué les félicitations de Christophe Galtier.

« Déjà merci aux supporters, et bravo à eux pour l’avoir accueilli ainsi. Croyez-moi, ça lui fait chaud au cœur. Leo avait bien récupéré, il avait pas mal de séances avec nous depuis un moment, il est apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. L’équipe sans ou avec Leo donne un autre visage. Leo aime marquer et ce profil de joueur a besoin de marquer. Il se sentait bien physiquement, il était important pour lui de rejouer rapidement et important pour l’équipe de retrouver Leo. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match c’est encore mieux », a livré l’entraineur parisien, qui souligne bien évidemment le talent de Lionel Messi, mais aussi l’accueil du Parc des Princes pour son champion du monde.

🚨LIONEL MESSI OVATIONNÉ PAR LE PARC DES PRINCES LORS DE L’ANNONCE DE SON NOM ICI ❤️💙 pic.twitter.com/jGjlamNT2S — La Source Parisienne (@lasource75006) January 11, 2023

Et pourtant, aucun message spécial n’a été porté lors de ce match, qui s’est passé littéralement comme d’habitude. Le numéro 30 du PSG a été applaudi quand son nom a été prononcé au micro, mais sans une décibel de plus. Il a fait un petit signe de la main à une partie de la tribune Boulogne, qui a scandé son nom quelques instants. Mais le stade n’a pas chanté son nom et le froid est toujours persistant entre les supporters et l’Argentin. Selon L'Equipe, le Collectif Ultra Paris, le principal groupe de supporters du club de la capitale, avait décidé de ne faire absolument rien pour le retour de son champion du monde, même pas un message ou un chant dédié. Le site spécialisé La Source Parisienne, a bien tenté de mettre en avant l’accueil du Parc des Princes avec un Messi « ovationné » lors de l’annonce de son nom, mais le retour de bâton a été terrible. Les commentaires étaient unanimes « aucune ovation là », « petit flop », « même pas une petite banderole », « j’appelle pas ça une ovation », « y’a rien du tout », « l’ambiance de cimetière », « y’a que le speaker qui a fait l’effort ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Une preuve que la situation ne s’améliore pas entre le septuple Ballon d’Or et le public parisien. D’ailleurs, à la fin de la rencontre, l’Argentin est comme d’habitude parti directement aux vestiaires, ne digérant pas les sifflets reçus il y a quasiment un an après le fiasco du PSG au Real Madrid, où il avait été ciblé pour son match transparent à Bernabeu. Malgré les propos flatteurs de Christophe Galtier ou de certains comptes parisiens, l’histoire d’amour entre Lionel Messi et les fans du PSG n’est toujours pas au rendez-vous, et c’est un petit échec pour Nasser Al-Khelaïfi. Cela n’empêchera toutefois pas le président parisien de prolonger le contrat de son champion du monde dès qu’il le pourra. Pas certain toutefois que le Parc des Princes se mettra debout pour saluer cette décision.