PSG : La Roma pas loin de crier à l'arnaque pour Javier Pastore

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le 1er juillet 2018, l'AS Rome s'offrait Javier Pastore en négociant un transfert à 24,7ME avec le Paris Saint-Germain. Mais depuis, El Flaco enchaîne les soucis physiques et les matches très mitigés, au point que du côté des supporters romains on commence à sérieusement s'interroger sur la qualité du deal passé avec le PSG. De plus, le milieu argentin s'est fait remarquer ce week-end en lâchant une insulte à destination de son coach au moment d'entrer en jeu en fin de match lors du naufrage de la Roma dans le derby face à la Lazio.

Et ce mercredi, sur TMW, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui avait été le premier renfort d'ampleur lors du rachat par le Qatar, en prend plein la tête. « Je vais parler du cas Pastore. Quand il a signé, on m’a dit que j’étais un type vindicatif, je parle évidemment de ceux qui l’été dernier m'ont critiqué pour avoir dit que Pastore était un achat trop risqué. Si la Serie A n'est pas très emballante, alors la Ligue 1 est du niveau de cette chère vieille Serie D. Pastore n'était pas titulaire au PSG et il aurait donc dû faire des ravages à Rome ? Il n'a pas le rythme. Et si ses qualités techniques sont spectaculaires, elles sont insuffisantes dans le football italien. On dit que Pastore est un flop mais, en réalité, c'était une erreur d'appréciation. Il n'a plus le niveau de l'époque où il a mis le feu à Palerme », balance Fabrizio Ponciro, journaliste italien spécialiste de la Serie A. Le milieu argentin appréciera.