PSG : La révolution Neymar est capitale pour Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Face au Real et à Galatasaray, le Paris Saint-Germain a évolué sans Neymar. En effet, le Brésilien était suspendu pour les deux premières journées de Ligue des Champions. Mais il fera son grand retour pour le déplacement à Bruges, le 22 octobre prochain. Reste à savoir comment Thomas Tuchel animera son équipe, alors que son milieu Marquinhos-Gueye-Verratti semble installé, et que Di Maria et Sarabia ont livré des prestations correctes en Ligue des Champions. Pour Luis Fernandez, la réintégration de Neymar passe par une révolution tactique avec le retour en défense de Marquinhos, un passage en 4-2-3-1 et le positionnement de Neymar en n°10. Explications…

« Neymar va leur faire du bien toute la saison. Il va leur apporter ce qui leur manque dans les 30 derniers mètres. Son altruisme, cette technique de dribbles et de passes qui n’appartient qu’à lui… Après, il va falloir se poser le problème de savoir comment va jouer le club avec le retour de Neymar. Moi, je replacerai Marquinhos en défense pour libérer la place à Neymar. Aujourd’hui, Neymar est un garçon qui ne peut plus aller sur les côtés comme avant. Il doit rester dans l’axe car il est unique pour éliminer ses adversaires et créer rapidement des ouvertures. Je jouerais en 4-2-3-1 avec Gueye et Verratti au milieu. Devant, je place di Maria et Mbappé avec Neymar en soutien de Cavani » a commenté le consultant de beIN SPORTS dans les colonnes de L’Equipe. Reste qu’il semble bien improbable de voir Thomas Tuchel procéder à autant de changements tactiques en Ligue des Champions, alors qu’il a enfin trouvé son équilibre au milieu de terrain…