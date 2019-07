PSG : La rencontre Neymar-Barcelone a bien eu lieu, il lâche le scoop

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le démenti de Neymar Senior ne serait-il qu’un vaste écran de fumée ? Très bien informé au Brésil, le journaliste Eric Frosio a envoyé un grand pavé dans la mare sur la réalité des contacts entre celui qui fait aussi office d’agent de Neymar, et le représentant du FC Barcelone au Brésil. Une rencontre a ainsi bien eu lieu samedi dernier à Sao Paulo, et ce n’était pas pour discuter du bon vieux temps où Neymar était alors considéré comme le successeur annoncé de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux hommes se sont vus pour discuter de la faisabilité d’un transfert du numéro 10 du PSG, avec au final une conclusion très favorable.

« Le père de Neymar a rencontré André Curry, le représentant du Barça au Brésil, samedi dernier, à Sao Paulo. Le processus est enclenché. "Il reste pas mal de choses à régler mais ça va se faire", me dit l'entourage du joueur... », a livré le correspondant pour L’Equipe, France Football et Canal+ au Brésil. Un message qui va forcément dans le sens des révélations en Espagne et en France, où la volonté du joueur de lâcher le Paris Saint-Germain et l’optimisme pour une issue favorable sont de mise. En tout cas, cela confirmerait que le clan Neymar joue, du moins devant les médias, un double jeu qui ne pourra pas être caché bien longtemps.