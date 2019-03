PSG : La question fatale va finir par se poser pour Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Encore une fois absent lors d’un match européen crucial du Paris Saint-Germain, Neymar voit, après sa Coupe du monde ratée au Brésil, sa carrière stagner depuis qu’il a signé à Paris.

Il n’est plus sur le podium du Ballon d’Or, et s’il demeure une star du football, les finales de grandes compétitions se passent sans lui. Même si les explications sont nombreuses et pour certaines implacables, son avenir est-il toujours au PSG ? S’il confie régulièrement que oui, il va tout de même s’interroger sur la capacité du club français à l’emmener au sommet du football européen, explique Geoffroy Garétier.

« Neymar va-t-il partir ? C’est quand même terrible pour le Paris Saint-Germain qui a fait un exploit historique au mercato en allant chercher Neymar. Cela a fait énormément parler en bien et en mal. C’était bien pour la Ligue 1 on l’a tous dit, c’était bien pour le marketing du club, etc. Mais le malheureux Neymar, il est éliminé deux fois en huitième de finale de la Ligue des Champions et à chaque fois, il est blessé et ne joue pas. Il n’a joué qu’un seul match en phase finale de C1 avec Paris (à Madrid la saison dernière). Qu’est-ce qu’il y a dans sa tête après cette élimination ? Je pense que pour lui, c’est terrible. Je me demande comment lui et son clan vont réagir », a interrogé, dans des propos rapportés par FootRadio.com, le consultant du Late Football Club, persuadé que, malgré les messages rassurants de Nasser Al-Khelaïfi, la question d’un départ ou pas de Neymar va tout de même se poser dans les prochains mois.