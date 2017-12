PSG : La priorité n° 1 du mercato, elle est connue !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a perdu Grzegorz Krychowiak et Blaise Matuidi durant le mercato estival. Problème : aucun des deux milieux de terrain n’a été remplacé, malgré la farouche volonté d’Unai Emery de recruter à ce poste. Les blessures de Thiago Motta étant désormais régulières, le club parisien devrait passer à l’action cet hiver. Ces dernières semaines, le nom de Wendel (Fluminense) revient régulièrement sur le devant de la scène mais l’opération ne semble pas encore bouclée. Une chose est sûre : le PSG doit recruter à ce poste. Et ce n’est pas Rolland Courbis qui viendra dire le contraire…

« Faire un bilan, ce sera indispensable pour Emery cet hiver. Le bilan de l’équilibre et du déséquilibre de cette équipe du PSG. Tu as perdu Matuidi et tu n’as pas pu le remplacer par un autre, Fabinho était prévu mais ça n’a pas pu se faire. Tu démarres la saison dans une organisation avec trois milieux et tu as trois joueurs pour ces trois postes… Avec un tel calendrier, ce serait étonnant que tu ne sois pas embêté. Non ? Il y aura peut-être l’arrivée d’un milieu défensif en janvier. Un joueur capable de partager le boulot » a prévenu l’ancien coach du MHSC sur RMC, qui estime qu’il serait à la limite du suicidaire de poursuivre la saison avec un effectif si maigre au milieu de terrain. Même si « coach Courbis » a zappé de citer Lo Celso et Pastore, qui peuvent être inclus dans cette logique de rotation...