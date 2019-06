PSG : La preuve que Paris peut rêver plus grand sans Neymar

Dans : PSG, Mercato.

En partenariat avec Nike depuis 30 ans, le Paris Saint-Germain a prolongé son bail avec l’équipementier jusqu’en 2032.

Fier de son opération, le champion de France l’a présentée comme le plus gros contrat sponsoring de son histoire. On parlait d’un montant annuel d’environ 53 M€ grâce à cet accord. Mais d’après les estimations du Parisien, le club de la capitale va obtenir plus de 80 M€ par an ! De quoi donner un nouvel élan au projet du PSG qui, selon l’expert marketing Virgile Caillet, vient de frapper un grand coup.

« Ça donne une certaine sérénité au club, à l'heure où il y a de nombreuses rumeurs sur le départ des Qatariens, de Neymar… Le message envoyé avec cet accord est fort et c'était déjà le cas avec le groupe Accor, a commenté le spécialiste pour le quotidien. Rendez-vous compte, le partenariat avec Nike court jusqu'en 2032 ! On se projette dans le temps. Nasser Al-Khelaïfi s'est personnellement impliqué dans le deal. Cela positionne l'institution au-dessus de tout. »

Le PSG peut se passer de Neymar

Et même au-dessus de Neymar, dont le départ ne freinerait pas le développement du club. « Exactement. C'est ça le message ! Ok, Neymar pourrait partir. Mais est-ce que ça met un coup d'arrêt au projet ? La preuve que non. Nike investit un montant extraordinaire, rarissime », a souligné l’expert. Ce qui explique aussi pourquoi le PSG n’est plus totalement opposé au transfert du Brésilien, loin d’être indispensable sur les plans sportif et financier.