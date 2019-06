PSG : La position inquiétante de Neymar sur son avenir

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En pleine tempête médiatique ces dernières heures, Neymar reste néanmoins un joueur toujours aussi courtisé sur le marché des transferts.

Et pour preuve, le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours à l’affût, prêts à sauter sur l’opportunité de recruter l’international brésilien, à en croire les informations du Daily Star. Et selon le journaliste Duncan Castles, le champion de France en titre, contrarié par les blessures récurrentes de Neymar et par certaines polémiques à son sujet, pourrait s’ouvrir aux négociations.

« Paris est prêt à vendre son actif le plus précieux en raison des nombreux problèmes rencontrés avec lui. Il y a deux options principales pour Neymar : Barcelone et le Real Madrid. Il veut rentrer en Espagne, il milite pour ce retour en Espagne depuis un moment » a affirmé le journaliste anglais, généralement bien informé en période de mercato. Reste maintenant à voir quel sera le tarif fixé par Nasser Al-Khelaïfi, lequel avait signé un chèque de 222 ME au FC Barcelone il y a deux ans pour le déloger de la Catalogne. Assurément, ce ne sera pas pour un prix inférieur que Paris cédera sa star en cas de transfert cet été au mercato.