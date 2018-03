PSG : La piste Conte sabordée par un ancien parisien ?

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

En grande difficulté à Chelsea, où il a déjà perdu le titre national, a été éliminé par le FC Barcelone en Ligue des Champions et est loin d’être assuré de finir dans le Top 4 en fin de saison, Antonio Conte a de grandes chances de changer d’air cet été. Il postule pour être le prochain sélectionneur de l’Italie, mais son nom est également annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Sa poigne et son côté intransigeant avec les stars plait beaucoup à la direction, qui voit en lui un joueur capable de transcender le collectif. Toutefois, il y a bien évidemment un revers de la médaille, et certains joueurs passés par Chelsea peuvent en témoigner.

Diego Costa, viré par Conte sans ménagement après une énorme saison, ou David Luiz, qui a progressivement disparu des radars sans explication. D’ailleurs, ce dernier, en tant qu’ancien du PSG, a prévenu les Brésiliens du club. Selon Paris United, le défenseur central a fortement déconseillé Antonio Conte à Thiago Silva, Neymar, Marquinhos, Daniel Alves et compagnie. En plus de son comportement, l’ancien coach de la Juventus serait aussi décrié pour sa tactique très défensive, et qui demanderait donc un gros travail de repli à des joueurs comme Neymar pas vraiment habitués à ce traitement. De quoi vacciner l’effectif parisien à propos d’Antonio Conte ? Possiblement, même si ce ne sont pas les joueurs qui devraient avoir le dernier mot. Normalement…