PSG : La nuit agitée du Real Madrid à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A l’approche du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les supporters parisiens sont chauds.

Ce lundi en fin d’après-midi, ils ont accueillir les joueurs du PSG par des vivas et des fumigènes pour montrer qu’ils étaient derrière eux en vue du match phare de ce mardi soir. Et dans la nuit, quelques fans vraiment motivés sont restés devant l’hôtel Le Collectionneur (VIIe arrondissement) où séjournait le Real Madrid pour faire du bruit, avec tambours et pétards à l’appui, afin d’empêcher les champions d’Europe d’avoir une bonne nuit de sommeil.

Entre le boucan provoqué, puis les chants, et les sirènes de police, on ne sait pas si Cristiano Ronaldo a pu dormir sur ses deux oreilles toute la nuit. Seule certitude, avec l’énorme expérience du groupe madrilène de Zinedine Zidane, les Merengue en ont vu d’autres et n’auront certainement pas trop sourcillé au sujet de cette habitude européenne avant certains gros matchs.