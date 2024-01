PSG ‍: La Ministre au secours de Neymar, Darmanin et du Qatar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG avait fait fort en 2017 en délogeant Neymar du FC Barcelone contre 222 millions d'euros. Ce transfert fait toujours autant parler, notamment sur les conditions de son paiement.

Si Neymar a quitté le PSG l'été dernier, le Brésilien fait toujours parler de lui dans la capitale. Et pas forcément en bien. Selon les informations de Mediapart, Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, est suspecté par une enquête d’avoir aidé le PSG à ne pas payer d’impôts et de taxes sur le transfert de Neymar en 2017 en provenance du Barça. De quoi bien évidemment déclencher une petite polémique. Ces dernières heures, la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a tenu à prendre la défense de son collègue.

Rien de choquant pour Amélie Oudéa-Castéra

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Ce lundi en marge de l’inauguration d’une vitrophanie à la Préfecture d’Ile-de-France : L’Etat pour les Jeux de Paris 2024, Oudéa-Castéra n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus, il n’y a rien d’illégal dans cet examen qui a été fait. Neymar est venu en France et a concouru à la richesse de notre pays et à un rayonnement d’une partie de notre foot. Je n’ai pas de commentaires à faire encore une fois, rien d’illégal dans tout ça. Mon ministère n’a pas du tout été associé à ces dimensions. C’est absolument sans commentaire de ma part. (...) Je ne souhaite pas faire de commentaire supplémentaire de ma part. Le ministère des Sports n’est pas partie à cette problématique. Encore une fois, il n’y a rien d’illégal dans tout ça et je laisse Gérald Darmanin apporter les précisions qu’il souhaiterait éventuellement apporter à cette question. Je n’ai pas de commentaire à faire, rien ne me choque dans tout ça », a notamment indiqué la Ministre, qui concentre elle-aussi pas mal de critiques concernant la gestion du sport et plus particulièrement des affaires liées au football. Pour Mediapart, sur les 222 millions de transfert de Neymar au PSG, l’administration fiscale aurait pu percevoir entre 67 et 224 millions d’euros. Le Brésilien n'était pas venu dans le cadre d'une indemnité de transfert mais avait racheté lui-même sa clause avant que le montant de cette dernière ne lui soit remboursé.