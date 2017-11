PSG : La MCN brille à Paris, Cavani sait pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà auteur de 13 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Edinson Cavani est clairement l’homme fort de l’attaque parisienne malgré les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé au club à l’intersaison. Parfois mis de côté par ses deux nouveaux partenaires dans certaines phases de jeu, l’international uruguayen estime que la « MCN » marche à merveille. Selon l’ancien buteur de Naples, c’est précisément la complémentarité entre les trois attaquants du PSG qui font l’efficacité de cette association.

« Je pense qu’on est tous les trois complémentaires. On a effectivement trois styles différents, mais c’est précisément cette caractéristique qui fait que les choses se passent aussi bien. En fait, on parle beaucoup de nous trois mais le reste de l’équipe est important parce qu’ils font le travail nécessaire pour que nous puissions jouer vers l’avant, qu’on puisse être libre de faire ce que l’on veut, d’attaquer et marquer des buts. Je n’aime pas laisser de côté mes coéquipiers qui font partie de l’équipe. Ce n’est pas seulement Cavani, Neymar et Mbappé mais une équipe au complet, du gardien de but aux attaquants et il ne faut pas parler que des attaquant » a-t-il déclaré à Goal à l’occasion de la sortie de ses nouveaux crampons. Sur le terrain comme en interview, El Matador ne pense qu’à une chose : le collectif. Et c’est bien pour ça qu’il a de plus en plus la cote auprès des supporters parisiens.