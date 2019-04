PSG : La liste des blessés à Paris, Tuchel fait la blague qui tue

Dans : PSG, Ligue 1, FC Nantes.

Furieux dimanche soir après le carton pris par le Paris Saint-Germain à Lille, Thomas Tuchel semblait avoir repris ses esprits à la veille du déplacement que le PSG fera à Nantes. Et même quand la liste des blessés pour ce match, qui peut encore une fois être celui du titre pour le Paris SG, a été évoquée, le technicien a affiché un large sourire avant de faire une petite plaisanterie sur la qualité des joueurs qui manquent et les ambitions du club de Nasser Al-Khelaifi.

« Je suis préparé, malheureusement, on doit dire. On va jouer sans Marquinhos, Neymar, Edinson Cavani, Juan Bernat, Marco Verratti, Thiago Silva, Thomas Meunier et je pense Angel Di Maria. Cette liste, ce n’est pas notre effectif pour jouer les quarts de finale de la Ligue des champions, ce sont nos blessés, a lancé, en rigolant, Thomas Tuchel, qui pense pouvoir régler tout de même ce problème d’effectif dans la perspective du voyage à La Beaujoire. On va trouver une bonne solution pour battre à Nantes. Ce n’est pas facile parce que Nantes est une bonne équipe et les supporters sont très forts, dans cette ambiance, ce n’est pas facile mais c’est la situation et c’est notre job de trouver une solution. On va trouver et on sera prêts. »