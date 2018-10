PSG : La LFP s’explique sur cette décision contre Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Très en jambes face à Marseille ce dimanche, Neymar n’a pourtant pas été décisif. Du moins officiellement.

Le meneur de jeu s’est beaucoup activé et ce jusqu’à la fin de la rencontre, puisqu’il a été impliqué sur le but de Julian Draxler à la dernière minute. Sur un contre, le Brésilien a tenté de marquer d’un tir croisé, qui est finalement arrivé au bout de la course de l’Allemand, qui a pu pousser la balle au fond. Mais la LFP a rendu le verdict en début de semaine, et n’a pas attribué de passe décisive à l’ancien du FC Barcelone. Il ne s’agit que d’une ligne de statistiques, mais certains supporters parisiens s’en sont étonnés. Ce à quoi Philippe Doucet, maitre es statistiques et qui fait parti du jury déterminant les buteurs et les passeurs de chaque journée de championnat, s’est justifié.

« Pour accorder une passe décisive, il faudrait que ce soit une passe... c’est un tir, on applique les mêmes règles chaque semaine. Quand on est certain qu’il s’agit d’un tir, on ne comptabilise pas de passe. Et ce, chaque semaine, et sans tenir compte qu’il s’agit du PSG, OM, Caen ou Strasbourg... c’est la différence avec vous, qui créez ici un débat uniquement parce qu’il s’agit de Neymar », a déploré Philippe Doucet, qui rappelle au passage que la Ligue prend en compte uniquement les passes décisives et non pas la « dernière passe », comme c’est le cas en Angleterre ou en Espagne notamment.

