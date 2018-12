PSG : La LFP lui laisse sa tournée au Qatar, Al-Khelaïfi pas totalement comblé

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain, malgré deux matchs en retard et un calendrier chargé pour le début de l’année 2019, aura sa semaine de « break » pour pouvoir faire son stage promotionnel au Qatar à la mi-janvier.

C’est ce qu’a décidé ce lundi le bureau de la LFP en acceptant de repousser la réception de Montpellier, placée le 15 janvier, au mois de février. L’autre match reporté, celui face à Dijon, aura lieu le 13 mars 2019. Une belle victoire pour le PSG qui demandait clairement de l’aide au football français pour caser ce déplacement économiquement important dans le Golfe, alors que le règlement s’y opposait en cas de désaccord de la part du bureau.

Présent à cette réunion, Nasser Al-Khelaïfi avait de quoi être satisfait, même s’il n’avait pas pu avoir gain de cause sur toute la ligne rappelle L'Equipe. En effet, le président parisien avait fait part de sa volonté, souhaitée par Thomas Tuchel, de reporter ces deux matchs en retard au mois de mars, pour ne pas empiéter sur un début d’année chargée et la préparation des matchs face à Manchester United. Il n’en a rien été, puisque Paris devra bien affronter Montpellier en février. Un moindre mal et une décision logique, tant certains clubs, contrairement au PSG, jouent gros en championnat et souhaitent voir le plus rapidement toutes les équipes avec le même nombre de matchs disputés.