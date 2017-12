PSG : La larmichette de Salomon pour ce départ inévitable au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Si Angel Di Maria semble déjà être dans les cartons puisqu’il ne supporte clairement plus son statut de remplaçant au Paris Saint-Germain, l’Argentin ne devrait pas être le seul à changer d’air cet hiver. En effet, un autre remplaçant, encore plus lointain dans la hiérarchie, a bien compris le message de sa direction. Lucas Moura, joueur brésilien le plus utilisé de l’histoire du PSG, n’a d’autres choix que de se trouver un nouveau point de chute. Sans esclandre, l’ancien de Sao Paulo n’est plus du tout dans les plans d’Unai Emery, et surtout de sa direction, qui entend bien profiter de sa valeur marchande pour le vendre à prix d’or en Angleterre. Malgré cette nécessité et le caractère inévitable de ce départ, Bruno Salomon ne cache pas sa mélancolie de voir Lucas être ainsi traité comme une vieille chaussette.

« Je ne vais pas parler d’Angel Di Maria, qui s’est sabordé tout seul mercredi. Lui, je l’ai déjà rhabillé, il faut qu’il parte ! Non, je vais parler d’une fin annoncée, plus triste, désagréable pour un joueur sympathique. Celle entre le PSG et Lucas. Il a joué 227 matches avec Paris. Il a été la saison dernière un des joueurs les plus utilisés par Emery. Là, il est devenu un paria. Mercredi, il n’était même pas dans les 18. Clairement, le club lui demande de partir. Déjà cet été, il a voulu s’accrocher, alors pour bien enfoncer le clou, il ne joue quasiment plus. Je ne dis pas qu’il faille lui mettre un tapis rouge pour partir, mais quand même. Il faut vite le sortir de cette impasse. Lucas ne mérite pas une fin pareille au PSG. Pour certains joueurs, je fais moins de sentiments. Mais pour lui, il faut que ça s’arrête au PSG », a demandé le journaliste de France Bleu Ile-de-France, pour qui il ne serait clairement bon pour personne que Lucas termine la saison à Paris.