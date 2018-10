PSG : La L1 trop faible pour le PSG en Europe ? Deschamps valide

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Avec 8 victoires en 8 matchs, le Paris Saint-Germain semble clairement intouchable en Ligue 1 cette saison.

Mais le match à Liverpool il y a deux semaines a prouvé que la donne était malheureusement différente sur la scène européenne. Mangé dans l’intensité physique par les Anglais à Anfield, le PSG a besoin de passer un cap en Ligue des Champions. Interrogé par le média allemand Welt am Sonntag, le sélectionneur français Didier Deschamps a expliqué pourquoi Paris galérait tant sur la scène européenne. Et selon le double champion du monde, le niveau de la Ligue 1 est évidemment un problème pour le PSG…

« A Paris, il est demandé à Thomas Tuchel d’être un magicien, mais il n’en est pas un. Ils jouent dans un championnat où ils remportent la plupart de leurs matches en jouant avec le frein à main, puis ils se retrouvent soudainement en Ligue des Champions, contre un adversaire qui a une agressivité et une qualité complètement différentes. Ce n'est pas quelque chose à laquelle l’équipe est habituée » a confié Didier Deschamps avant de se montrer très élogieux envers l’ex-manager du Borussia Dortmund. « Je pense beaucoup de bien de Tuchel. Il a un haut niveau de compétence, il travaille de façon méticuleuse, il a de l’autorité et en même temps une certaine proximité avec les joueurs ». Le coach du PSG appréciera les conseils et les compliments du meilleur entraîneur de l’année 2018 aux trophées The Best.