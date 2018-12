PSG : La L1 prête à dire non à Paris et au Qatar !

Dans : PSG, Ligue 1, MHSC.

Match comptant pour la 17e journée de Ligue 1 et initialement programmé le 8 décembre dernier, Paris-Montpellier avait été reporté au 15 janvier en raison des manifestations des gilets jaunes. Une date qui n’arrange absolument pas le club de la capitale, dont l’intention était de se rendre au Qatar pour une virée importante dans le cadre du fair-play financier, entre le 14 et le 17 janvier. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi a personnellement demandé le report du match et c’est ce lundi que la LFP va trancher au terme d’un rendez-vous téléphonique avec les dirigeants parisiens.

Mais selon les informations de L’Equipe, Montpellier n’a pas donné son autorisation pour reporter (une deuxième fois) la rencontre. Surtout, le MHSC serait soutenu par plusieurs présidents de clubs de Ligue 1. « Plusieurs présidents de club ne voient pas d’un bon œil que le règlement soit contourné pour des intérêts privés. Der Zakarian, l’entraîneur de Montpellier, ne serait pas favorable à un report au mois de février comme le PSG le propose. C’est au bureau de la LFP que reviendra la décision finale » explique le quotidien national, sans préciser l’identité des présidents qui militent pour que cette rencontre se dispute bien le 15 janvier, comme initialement prévu par la LFP. Reste désormais à voir quelle sera la décision finale des dirigeants du football français…