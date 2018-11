PSG : La L1 ne compte pas pour les Parisiens, un ancien l'avoue

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est malheureusement pour le Paris Saint-Germain l’une des contreparties du niveau de la Ligue 1, le titre national n’a plus beaucoup de valeur.

Etre sacré champion de France est le minimum à obtenir pour le club de la capitale, qui ne pense qu’à enfin aller chercher une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Ce constat souvent effectué est toutefois peu reconnu au PSG, où on demande aux observateurs de saluer aussi les performances en Ligue 1. Mais pour Kevin Trapp, qui vient de quitter le club francilien pour un prêt à Francfort, impossible de nier l’évidence.

« Il faut être honnête, il faut dire qu’à Paris on ne parle que de la Ligue des champions, c’est vrai. Cela fait des années que l’on gagne tout au niveau national donc après il y a cet objectif de dire que maintenant il faut faire quelque chose de grand en Europe. En Ligue des champions, les petites erreurs coûtent chers, ce n’est pas facile. L’année dernière, on a joué contre Madrid, l’année d’avant contre Barcelone, ce sont des équipes qui ont gagné plusieurs fois la Ligue des champions. Ce n’est jamais facile mais bien sûr dès que la Ligue des champions arrive, on ne parle que de ça », a livré sur RMC le gardien allemand, qui sait que le prestige des adversaires explique en partie les échecs européens du PSG. Mais à un moment, il va forcément falloir sortir un gros pour voir plus loin.