Dans : PSG, Ligue 1.

Trois jours après l’humiliation à Lille (5-1), le Paris Saint-Germain s’est encore incliné mercredi, cette fois sur la pelouse du FC Nantes (3-2).

Certes, le club de la capitale était de nouveau privé de nombreux titulaires. Mais à la Beaujoire, les éléments alignés ont montré un état d’esprit indigne d’un futur champion de France. Ce n’est pas un hasard si Thomas Tuchel, habitué à défendre ses hommes, les a plutôt accablés en conférence de presse. Mais d’après Pierre Ménès, l’entraîneur parisien n’est pas non plus irréprochable.

« Alors OK, il leur manquait leurs dix meilleurs joueurs. Mais je suis désolé, Kehrer, Kimpembe, Draxler, Alves voire Buffon sont des internationaux. Cette équipe n’a donc aucune excuse à la bouillie défensive comme offensive vue hier soir à la Beaujoire, a critiqué le consultant sur son blog. Paris qui vient donc d’encaisser dix buts en trois matchs. Alors on peut penser qu’il y aura au minimum trois retours face à Monaco. Mais la fin de saison parisienne est très pénible. »

Quand le coach la joue perso

« Tuchel semble pleinement concentré sur sa guéguerre avec Henrique pour la prise du pouvoir et les joueurs n’y sont plus, a-t-il dénoncé. Maintenant, il va falloir que le PSG comprenne qu’il faut une autre attitude sur le terrain. On peut comprendre qu’ils soient déçus de leur élimination en Ligue des Champions. Mais encore une fois, c’est de leur faute. Et le moindre des professionnalisme, c’est de montrer un autre visage que celui, odieux, montré hier soir. » Devant leur public, les Parisiens devront absolument réagir contre l'AS Monaco dimanche.