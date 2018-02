PSG : La grosse inquiétude de Pierre Ménès avant Real-PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

En ce 14 février, les fans de football attendent davantage le choc entre le Real et le Paris Saint-Germain que la Saint-Valentin. Il faut dire que ce match a tout du gros rendez-vous, qui peut faire basculer la saison de l’une des deux équipes. Un choc équilibré sur le papier et donc très difficile à pronostiquer… Néanmoins, Pierre Ménès s’est livré à ce petit jeu pour Unibet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le journaliste de Canal Plus est (très) pessimiste pour ce match aller au Stade Santiago Bernabeu.

« C’est un grand rendez-vous à l’extérieur pour le PSG. Et dès que le PSG d’Unai Emery joue un gros match à l’extérieur, il perd. Paris n’offre aucune garantie de solidité et surtout de caractère loin de ses bases. Il y a trop d’incertitudes dans cette équipe. Au poste de gardien de but, au poste de latéral droit… Je ne parle pas de la sentinelle ou Diarra ne m’a pas vraiment convaincu face à Sochaux et Toulouse. Est-ce-que ce n’est pas un peu léger contre le Real ? Je pronostique une victoire 2-1 ou 3-1 pour le Real. Mais le PSG est tellement fort au Parc des Princes que même une défaite pourrait être un bon résultat. Mais je ne vous cache pas que j’ai peur pour ce match aller » a confié Pierre Ménès, qui a par ailleurs précisé qu’il était quasiment persuadé que le PSG allait se qualifier. Tout se jouerait donc au match retour… Allez, il ne reste plus longtemps à attendre.