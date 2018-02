PSG : La France ne mérite pas Neymar balance Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Neymar a beaucoup fait parler de lui. Et pas seulement en bien.

Après les deux histoires de penalty avec Edinson Cavani, l’attaquant brésilien est impliqué dans une polémique au sujet de ses provocations sur le terrain. On en oublierait presque les performances sportives de l’ancien Barcelonais. De quoi agacer Pierre Ménès qui s’est lancé dans une véritable campagne pour défendre la star parisienne.

« Neymar par-ci, Neymar par-là. C’est un peu lassant, car on a l’impression de ne parler que du Brésilien. Surtout pour les mauvaises choses, a dénoncé le chroniqueur de CNEWS Matin. Ce n’est pas nouveau que Neymar soit un provocateur. Il a toujours été comme ça, depuis ses débuts au Brésil. Son style de jeu s’y prête. Et pour comprendre, il faut aussi connaître l’histoire du "Ginja". Il s’agit d’un style de jeu fait d’inventivité mais également de provocations, car il s’inspire de la capoeira, qui n’est pas seulement une danse mais aussi un sport de combat. »

Neymar humilie, et alors ?

« L’humiliation de l’adversaire fait partie du jeu de l’attaquant du PSG, a ajouté le consultant. On a le droit de ne pas trouver ça très classe, mais pas de trouver ça illégal. A chaque match, il prend des coups et subit des fautes, mais il se relève toujours et repart au combat. Car il faut lui reconnaître une qualité. Ce n’est pas "Goldorak" sur le plan physique, mais il n’a pas peur. » Pour Ménès, ce sont plutôt les adversaires de Neymar qui méritent d’être sanctionnés et critiqués.

Ménès veut protéger le Brésilien

« Evidemment, la question n’est pas de le regarder jouer et le laisser faire ce qu’il veut. Mais quand on dépasse les limites du règlement, les arbitres doivent sanctionner les fautes à répétition, a-t-il réclamé. Et puis, c’est bien de parler de ses provocations et d’avoir l’esprit critique, mais c’est bien aussi de voir le joueur qu’il est et le spectacle qu’il offre. Il n’y a qu’en France où l’on ne se rend pas compte de la chance qu’on a d’avoir un joueur de son talent. » Une situation qui rappelle étrangement celle de Zlatan Ibrahimovic il n'y a pas si longtemps.