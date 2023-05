PSG : La France larbin du Qatar, les Ultras attaquent

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dimanche, les membres du Collectif Ultras Paris ont été stoppés en route vers Troyes. La présence des autorités pour bloquer ce déplacement suscite une polémique, puisque c'est le PSG qui avait décidé de sanctionner ses supporters.

La relation entre Nasser Al-Khelaifi et le CUP s’est singulièrement tendue depuis la manifestation des Ultras mercredi dernier devant le siège du Paris Saint-Germain. Au point que dimanche matin, 450 adhérents du seul groupe de supporters ont reçu un email afin de les informer que les billets pour le match de dimanche soir à Troyes étaient annulés, alors que tout était en place au Stade de l’Aube pour les accueillir. Tentant de se rendre au match, les adhérents du Collectif Ultras Paris ont eu la mauvaise surprise pour certains de se faire bloquer à un péage, avec un gros déploiement de forces de l’ordre et la présence du sous-préfet. Les 200 adhérents arrivés devant l’entrée du stade ont été repoussés, sans aucun incident avec cette fois la présence de la préfète. Pour le CUP, tout cela est trop, et c’est sous le chant « Nasser démission » que tout le monde est rentré vers la capitale. Mais désormais, la guerre est déclarée, et le Qatar est pointé du doigt.

L'état obéit au Qatar pour bloquer les Ultras ?

En France, une société commerciale dont l'actionnaire est un fonds souverain étranger a illégalement annulé des billets de supporters.

Dans la foulée, la France a mobilisé un sous-préfet et d'importants effectifs de forces de l'ordre pour illégalement bloquer sur l'autoroute — Pierre B. (@Pierre_B_y) May 7, 2023

Sur les réseaux sociaux, le CUP a dénoncé cette « décision grave et démesurée », mais cela n’est pas tout. Supporter du Paris Saint-Germain et avocat qui a souvent conseillé les Ultras, Pierre Barthélémy estime que ce déploiement de forces de l’ordre avec en plus la présence des représentants de l’état était un vrai scandale. « En France, une société commerciale dont l'actionnaire est un fonds souverain étranger a illégalement annulé des billets de supporters. Dans la foulée, la France a mobilisé un sous-préfet et d'importants effectifs de forces de l'ordre pour illégalement bloquer sur l’autoroute des autocars de citoyens se déplaçant sur le territoire national et leur enjoindre de faire demi-tour. D'autres forces de l'ordre sont déployées devant le stade pour empêcher des citoyens d'approcher du stade où joue leur équipe alors qu'ils ne sont pas interdits de stade. C'est d'une gravité absolue. L'Etat privé des citoyens de leurs libertés fondamentales parce qu'une société commerciale n'accepte pas que l'échec de ses dirigeants soit publiquement critiqué. Au service d'intérêts privés d'un fonds souverain étranger, on a envoyé un sous-préfet de la République au milieu d'une autoroute pour bloquer illégalement des autocars. Le sous-préfet refuse de donner un fondement juridique à sa décision. Le sous-préfet refuse de dire comment il a identifié les citoyens à bloquer et ceux à laisser passer. Gérard Darmanin, il faut rendre des comptes. Quel est le fondement juridique ? », interroge l'avocat, qui n'a toujours pas obtenu de réponse. En attendant, on se demande ce que le PSG va décider pour la réception d'Ajaccio samedi prochain au Parc des Princes. Car c'est une évidence, le Virage Auteuil sera rempli de supporters énervés et pas uniquement de touristes.