Neymar l'avait promis, les bouches se ferment au PSG

PSG.

Par Guillaume Conte

La préparation de Neymar avec le Paris Saint-Germain est exemplaire et cela se voit sur le terrain. Les observateurs sont conquis et tout le monde retourne sa veste, comme le Brésilien l'avait prédit.

Avant même d’arriver au PSG, Neymar était un personnage clivant. Adulé au Brésil par ses arabesques lors de ses débuts à Santos, il était aussi critiqué pour son chambrage permanent et sa volonté d’humilier les adversaires. Ultra-performant avec le FC Barcelone, le Brésilien avait marché sur la Ligue 1 comme personne à ses débuts avec le Paris SG, avant de vite retomber. Des blessures, des performances moins bonnes dans les grands matchs et des écarts de conduite, le grand Neymar a vite laissé place aux critiques et aux polémiques. Au point de provoquer quasiment son départ en 2019. Depuis, malgré une prolongation copieuse, le Brésilien ne séduit pas forcément les foules et n’arrive pas à emmener le PSG vers son Graal, le sacre en Ligue des Champions.

La dernière saison était donc celle de trop aux yeux des propriétaires qataris, qui ont pour la première fois laissé entendre que se séparer de Neymar serait une bonne chose pour leur club et l’équipe de Christophe Galtier. Ce n’est pas forcément l’avis de son ancien entraineur Mauricio Pochettino, qui estime sur InfoBae que ce serait très probablement une erreur. « Je crois qu'il a dit que l'on parle beaucoup de lui. Il en est conscient. Pour moi, avoir Neymar au PSG est quelque chose d'important, mais je ne sais pas vraiment et c'est au club de décider s'il le veut ou non », a livré l’entraineur argentin, qui n’était pas au courant de ce qui se disait en coulisses, même quand il était encore en poste à Paris.

La prise de conscience de Neymar

L’avenir de Neymar loin du PSG, cela semble doublement impossible. Tout simplement parce que personne ne peut à la fois se payer et séduire le Brésilien, bien déterminé à rester à Paris. Et aussi parce que l’ancien prodige de Santos est en train, une nouvelle fois, de retourner l’opinion publique et les supporters parisiens qui pouvaient ne plus croire en lui. Intenable face à Nantes lors du Trophée des Champions, Neymar a inscrit un doublé et provoque déjà les louanges. C’est le cas de Denis Balbir, totalement subjugué par le nouveau Neymar. « Neymar est un bon exemple de ce nouveau Paris. Est-ce que sa métamorphose me surprend ? Oui et non. Non parce qu’il s’agit quand même d’un joueur de grande qualité. Oui parce qu’il est en train de changer du tout au tout. Dans le comportement, le Brésilien était jusqu’à présent inadapté. J’ai l’impression qu’il a pris conscience que c’était l’année où jamais pour lui d’être enfin le joueur que le PSG attend et pas seulement ce talent irrégulier qui nous enchante parfois et nous agace souvent », a livré le journaliste dans les colonnes de But.

Neymar l’avait promis, il allait retourner les supporters qui pouvaient encore le siffler et le critiquer. Le pari est pour le moment largement remporté et il ne fait pas beaucoup de doute, à ce rythme-là, que les sifflets lorsque son nom était donné à la composition d’équipe disparaissent rapidement. Tant le PSG a besoin et va profiter d’un Neymar déterminé à tout donner, non seulement pour être en forme en vue de la Coupe du monde cet automne, mais aussi pour redorer son blason pas toujours glorieux depuis son arrivée à Paris en 2017.