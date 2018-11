PSG : La France devrait dire merci au PSG et au Qatar balance Caïazzo

Dans : PSG, ASSE, Ligue 1.

Depuis vendredi soir, le Paris Saint-Germain est au cœur de la tempête suite aux rapports des désormais célèbres Football Leaks.

Mais heureusement, le club de la capitale peut compter sur le soutien de plusieurs alliés au sein du championnat de France. Du côté de l’AS Saint-Etienne par exemple, Bernard Caïazzo prend souvent la défense des investisseurs qataris du PSG. Il l’a de nouveau fait sur les ondes de RMC Sport, expliquant notamment que la présence du Qatar en France était bénéfique pour tout le monde dans le pays en raison des charges énormes payées par le club.

« Il y a les riches et les pauvres. Les riches favorisent les pauvres. On ne peut pas empêcher un club, à un moment donné, qui met des moyens, de pouvoir gagner des trophées. Je vais vous donner un exemple assez frappant. Est-ce que vous savez combien, le Paris Saint-Germain paie de charges patronales à l'état français, de plus par exemple que Barcelone ou le Bayern de Munich. C'est 100ME par an, sur deux ans, ça fait 200ME. 200ME ça vous fait penser à quoi ? Ça vous fait penser à Neymar. Ça veut dire que lorsqu'on dit que le Paris Saint-Germain est avantagé, l'état du Qatar, etc... Il faut expliquer comment il est avantagé en payant 100ME de plus que les autres n'ont pas à payer. On se rend bien compte que les arguments consistant à dire que le Qatar a mis 900ME très vite, oui, il a mis 900ME mais qui paye en France les hôpitaux, les écoles etc... que le Real, le Barça, le Bayern ne paient pas » a expliqué le président stéphanois, qui demande un peu plus de respect pour le Paris Saint-Germain en France. De toute évidence, Nasser Al-Khelaïfi appréciera.