PSG : La FIFA livre son verdict sur le prix de Neymar

Dans : PSG.

Motivé comme jamais à l’idée de recruter Neymar au mercato, Barcelone ne devrait toutefois pas inciter le Brésilien à saisir la FIFA pour faciliter le transfert.

Pour rappel, un point de règlement de l’instance mondiale permet aux joueurs dans un club depuis au moins trois ans sans y avoir prolongé et ayant un âge supérieur ou égal à 27 ans de bénéficier d’une fixation de départ. Mais c’est au joueur en question de faire la démarche, et si un club comme le FC Barcelone dans le cas présent incitait Neymar à le faire, alors le Paris Saint-Germain pourrait poursuivre en justice le champion d’Espagne en titre. Un risque que Barcelone ne prendra pas selon les informations obtenues par le quotidien espagnol Sport.

D’autant que pour le club blaugrana, le jeu n’en vaut pas vraiment la chandelle puisque le média affirme que si Neymar et le FC Barcelone avaient recours à ce point de règlement, alors la compensation demandée par la FIFA pourrait approcher les 180 ME. Un prix encore bien rondelet pour Barcelone, qui devrait essayer de convaincre le Paris Saint-Germain de lui céder Neymar à un prix inférieur, sans doute aux alentours de 150 ME l'été prochain. Si les dirigeants catalans se heurtaient (encore) à l’inflexibilité de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, alors Barcelone pourrait de nouveau tenter, comme ce fût le cas l'été dernier, une formule à base d’échange de joueurs. Dans cette optique, des joueurs à forte valeur marchande tels que Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé ou encore Philippe Coutinho et surtout Antoine Griezmann pourraient être au cœur des discussions. Reste à voir quels sont les joueurs du FC Barcelone qui intéressent réellement le Paris SG au mercato…