PSG : La fête de Neymar, c'était la signal du départ pour Tuchel !

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel vit très certainement ces dernières semaines sur le banc du PSG.

Et pour cause, le fossé semble s’être creusé entre l’entraîneur allemand de Paris et son vestiaire au cours des dernières semaines. A tel point que selon les informations obtenues par Le Parisien, le discours de Thomas Tuchel n’imprègne plus du tout les joueurs, lesquels semblent en auto-gestion. Un constat dressé par de nombreux observateurs lors du match entre le PSG et Bordeaux, match au cours duquel Thomas Tuchel est resté en retrait, donnant très peu de consignes à ses joueurs pendant le match, contrairement à ce qu’il fait d’habitude. Tentant d’expliquer les raisons de ce divorce entre le vestiaire du PSG et Thomas Tuchel, le quotidien francilien évoque la fête d’anniversaire de Neymar, au lendemain de la victoire contre Montpellier au début du mois de février.

En conférence de presse, Thomas Tuchel avait été très clair, indiquant qu’il ne cautionnait pas la tenue de cette fête, deux jours seulement avant un voyage à Nantes en championnat. C’est à ce moment que le fossé s’est totalement creusé entre le vestiaire du Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel. De plus, le quotidien francilien indique que Thomas Tuchel reste « désespérément seul pour affronter le gros temps que traverse le PSG ». Autrement dit, le directeur sportif Leonardo n’est pas d’une grande aide pour l’Allemand. Il faut dire qu’en interne, le Brésilien ne souhaite pas conserver Thomas Tuchel au-delà de la saison en cours. Il n’y a donc plus de place au doute, le PSG changera d’entraîneur à la fin de la saison. Reste à voir qui sera l’heureux élu cet été alors que de grands techniciens tels que Massimiliano Allegri ou encore Mauricio Pochettino sont actuellement libres…